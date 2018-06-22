Ayağıyla araç kullanıp meyve yiyen sürücüye altı yıl hapis talebi

Erzurum’da tabaktan meyve yerken ayaklarıyla otomobilini kullanıp video çeken adama altı yıl hapis cezası istendi.

Abdulkadir Erdoğan adlı kişi, geçen mayısa meyve tabağından meyve yiyip ayağıyla da aracını kullandığı bir videosunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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Daha sonra ehliyetin el konan Erdoğan, mahkemeden adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Altı yıl istendi

Erdoğan hakkında Erzurum başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Erzurum 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi.

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İddianamede sanık hakkında ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası talep edildi.

‘Üzgünüm’

İddianamede Erdoğan’ın ellerini kullanmadan trafiğe açık alanda ayaklarıyla araç sürdüğü, bu halde güvenli sürüş yeteneğinin söz konusu olmadığı ifade edildi.

Şüphelinin suçunu inkar ettiği belirtilen iddianamede, ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürme’ suçunun ‘tehlike’ suçu olduğu, somut bir zararın meydana gelmesinin şart olmadığı belirtilerek şüphelinin atılı suçu işlediği aktarıldı.

Erdoğan ise ifadesinde “Çekimleri tali asfalt yolda ben çekerek sosyal paylaşım sitesinden yayınladım. O esnada hızım 35 kilometreydi. Olaydan dolayı üzgünüm” dedi.

Nargile içerken araç kullandı

Erdoğan, serbest bırakıldıktan sonra nargile içerken araç kullandığını gösteren video da paylaşmıştı. Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde dört tekerlekli bisikletin önüne oturup ayaklarını sarkıtan Erdoğan, arkasında oturan berbere usturayla saç tıraşı da yaptırmıştı.