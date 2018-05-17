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Yaramazlara biraz batar!

Ayağıyla araç kullanıp meyve yiyen sürücü: Amacım mizahtı

 

Erzurum’da tabaktan meyve yerken ayaklarıyla otomobilini kullanıp video çeken adamın ehliyetine el kondu.

Elinde tesbih bulunan K.E. isimli bir kişi, dev bir meyve tabağından yemek yerken direksiyonu ayaklarıyla idare ettiği anların videosunu çekip sosyal medyada paylaştı.

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Görüntülerin viral olması üzerine polis ekipleri K.E.’yi işyerinde gözaltına alarak ifade için asayiş şube müdürlüğüne götürdü.

Ehliyetine el konan K.E. hakkında ‘genel güvenliği tehlikeye sokmak’ suçundan yasal işlem başlatıldı.

K.E.’nin amacının mizah olduğunu söylediği öğrenildi.

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