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Yaramazlara biraz batar!

Ayağını kapan köpekbalığından ‘yumruk atarak’ kurtuldu

Avustralya’nın Victoria eyaletinde sörf yapan 23 yaşındaki Fransız Dylan Nacass, köpekbalığı saldırısından, ayağını kapan hayvana yumruk atarak kurtuldu.

Fotoğraf: Twitter

Nacass yaşadıklarını şöyle anlattı: “Bells Beach sahilinde sörf yapıyordum. Bir köpekbalığının yaklaştığını gördüm. Ayağımı kapınca suratına bir yumruk attım. Bırakmadı; bir yumruk daha attım. Yakınlardaki bir sörfçü çığlığımı duyup geldi. Onun yardımıyla kıyıya döndüm.”

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Nacass’a yardım eden Matt Sedunary de “Ben önce arkadaşlarıyla şakalaşıyor sandım ama sonra kötü bir şey olduğunu anladım ve hemen yanına gittim. Kim olsa aynı şeyi yapardı” dedi.

Karaya çıkar çıkmaz hastaneye kaldırılan Nacass’ın ayağındaki yaralara müdahale edildi; durumunun iyi olduğu, kısa süre içinde iyileşeceği belirtildi.

Yaşadığı bu olayın kendisini sörf yapmaktan alıkoymayacağını anlatan Nacass, “İyileşir iyileşmez sörf tahtamı alıp sulara döneceğim” dedi ve Sedundary’ye minnet borçlu olduğunu söyledi.

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