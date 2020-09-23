Ay’a ilk kez kadın astronot ayak basacak

NASA, Ay’a ilk kez bir kadın astronot göndereceği 28 milyar dolarlık planını açıkladı.

Fotoğraf: European Space Agency

Artemis programıyla 2024’te insanlık 1972 yılından bu yana ilk kez yeniden Ay’a ayak basmış olacak.

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NASA’nın planının ilk aşaması Artemis 1 çerçevesinde 2021 sonbaharında ayın çevresinde bir ay sürecek bir test uçuşu düzenlenecek.

Artemis 2 aşaması ise 2023’te hayata geçecek ve bu kez aynı test insanlı olarak yapılacak. 2024’te ise Artemis 3’le ise Ay görevi başlayacak.

Artemis 3 aşamasında astronotlar Ay yüzeyinde numune toplayıp kaynak arayarak yaklaşık bir hafta geçirecek.

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NASA’nın 2020’lerin sonlarına doğru planı ise insanlar için Ay yüzeyinde daha uzun süreli keşif yapmayı mümkün kılacak bir üs kurmak.

NASA’nın verilerine göre şimdiye kadar 65 kadın uzaya gitti. Geçen yıl iki astronot sadece kadınlardan oluşan bir ekiple uzay yürüyüşü yaparak tarihe geçmişti.