Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ay yaklaşırken: Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması

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1982’den bu yana ilk kez rastlanan ‘Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması’nın ABD’nin California eyaletinde görüldüğü an. Bu gece, Ay ile Dünya arasındaki mesafe 384 binden 360 bin 198 kilometreye kadar inecek. (Reuters/Mike Blake)


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