Ay yaklaşırken: Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması

1982’den bu yana ilk kez rastlanan ‘Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması’nın ABD’nin California eyaletinde görüldüğü an. Bu gece, Ay ile Dünya arasındaki mesafe 384 binden 360 bin 198 kilometreye kadar inecek. (Reuters/Mike Blake)
Yaramazlara biraz batar!
1982’den bu yana ilk kez rastlanan ‘Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması’nın ABD’nin California eyaletinde görüldüğü an. Bu gece, Ay ile Dünya arasındaki mesafe 384 binden 360 bin 198 kilometreye kadar inecek. (Reuters/Mike Blake)
Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven tutuklandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda anahtar listelerinin olacağını belirterek parti meclisi (PM) için sürpriz isimler beklenmemesi gerektiğini söyledi.
Almanya, büyükelçiliğini ‘çözüm olmadıkça’ Kudüs’e taşımayacağını bildirdi.
‘Terör örgütü üyeliği’yle suçlanan Prof. Dr. İştar Gözaydın beraat etti.
Bize kekre, Turan’lara tatlı vatan, artık Deniz Naki’ye acı.