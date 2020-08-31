Ay çekirdeği tarlasında 20 metre çapında obruk meydana geldi

Denizli’nin Çivril ilçesinde, bir hafta önce hasat yapılan ay çekirdeği tarlasında 5 metre derinliğinde ve 20 metre çapında obruk meydana geldi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre ilçeye bağlı Yakacık Mahallesi Elmalı mevkisinde geçen hafta ay çekirdeği hasadı yapan çiftçiler, gürültü üzerine gittikleri tarlada dev bir çukur oluştuğunu gördü.

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Tarlaya giden jandarma, boyutlarını tespit ettiği obruğun çevresine güvenlik şeridi çekti.

Mahalle sakinlerinden Ömer Çavuş, bölgede ilk kez obruk gördüklerini belirterek şöyle devam etti: “Burada oluşan büyük çukur korkumuzu ve tedirginliğimizi artırdı. Çünkü herkes tarlada çalışıyor. Bölgede çalışan çok sayıda işçi bulunuyor. Yetkililerden inceleme yapmalarını istiyoruz.”