Ay bazında bir yılda 3 milyar dolarlık artış: Cari açık eylülde 4.53 milyar

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Merkez Bankası eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Cari işlemler dengesi, eylül ayında 4.53 milyar dolar açık verdi. Bu, 2016 eylül dönemine göre 2 milyar 934 milyon dolar artışa denk geliyor.

Dünya’nın haberine göre, cari işlemler dengesi ocak-eylül döneminde ise 31.1 milyar dolar açık verdi. Böylece 12 aylık açık 36.9 milyar dolardan 39.3 milyar dolara çıktı.

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Dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 3.406 milyon dolar artarak 6.666 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığı 171 milyon dolar artarak 1.073 milyon dolara yükseldi.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler ise eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre 156 milyon dolar azalarak, 544 milyon dolar düzeyine geriledi.