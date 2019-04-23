Avusturyalı siyasetçi ırkçı şiir nedeniyle istifa etti

Nazi lideri Adolf Hitler’in Avusturya’da doğduğu yer olan Braunau am Inn’in belediye başkan yardımcısı Christian Schilcher, üyesi olduğu aşırı sağcı Özgürlük Partisi’yle ilintili yerel gazetede yayımladığı şiir ‘ırkçı’ bulununca istifa etti.

Fotoğraf: OÖNachrichten

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Schilcher’in gazetenin Paskalya edisyonunda göçle ilgili yayımladığı ‘Kent faresi’ (Kanalizasyondan Geçmiş Olan Kemirgen) adlı şiiri ‘ırkçı, insanlık dışı ve iğrenç’ olarak niteledi. Şiirde Alman basınında sıkça kullanılan ‘sığınmacı geçmişi olan kişi’ terimine gönderme yapılıyor, şiirin kemirgen anlatıcısı göçmenlerden topluma hemen uyum sağlamalarını ya da hızla yok olmalarını öneriyor.

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Kurz’un lideri olduğu Avusturya Halk Partisi, koalisyon ortağı Özgürlük Partisi’nden şiirle arasına mesafe koymasını istedi. Sosyal Demokratların lideri Pamela Rendi-Wagner ise Schilcher’i kınadı.

Schlicher, istifa ettikten sonra yaptığı açıklamada, şiirin ‘nefret veya yaralamak için değil tahrik amaçlı’ olduğunu belirterek insanları Hitler gibi fareye benzettiği izlenimi uyandırdığı için özür diledi. Hitler, Mein Kampf’ta siyasi düşmanlarını fareye benzetiyor.