Avusturyalı bakandan, Trump’a yanıt: Ormanda yaşamıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Avusturya’daki insanların ‘patlayan ağaçlar’ın yer aldığı ‘orman şehirlerde’ yaşadığı sözlerine, Avusturya Tarım Bakanı Elisabeth Koestinger, “Patlayıcı ağaçlarımız yok, ormanda yaşamıyoruz” yanıtını verdi.

Fotoğraf: Reuters

Trump, geçtiğimiz günlerde Avusturya’yı ve diğer Avrupa ülkelerini, son zamanlarda yıkıcı orman yangınlarıyla mücadele eden Kaliforniya’nın da içinde bulunduğu ABD eyaletlerinin öğrenmesi gereken ‘iyi orman yönetimi modelleri olarak’ örnek gösterdi.

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‘Ormanda yaşıyorlar’

Salı günü Fox News’a konuşan Trump şu açıklamalarda bulunmuştu: “Avusturya gibi ülkelere bakın, başka ülkelere bakın. Ormanda yaşıyorlar. Yaşadıkları yer orman şehir olarak adlandırılabilir. Böyle çok fazla örnek var ve onların daha fazla patlayıcı ağacı olmasına rağmen hiç böyle orman yangınlarıyla karşılaşmıyorlar.’’

‘Klişeleri görmezden geliyoruz’

Britanya’nın başkenti Londra merkezli Independent gazetesinde perşembe günü yayınlanan bir makalede, Avusturya Tarım Bakanı Elisabeth Koestinger, Trump sözlerine şu ifadelerle yanıt verdi: “Sosyal medyada, Donald Trump’ın bahsettiği ‘patlayan ağaçlar’ ve ‘orman şehirler’de yaşadığımız iddiası hem ciddi hem de esprili birçok konuşmanın konusu oldu. Neyse ki sağlıklı bir mizah anlayışına sahip olan Avusturyalılar olarak, ülkemizle ilgili bu tür klişeleri görmezden geliyoruz.’’

Koestinger, şöyle devam etti: “Bununla birlikte, mevcut olayların ciddiyeti Trump’ın sözlerini çok daha endişe verici hale getiriyor. Sonuçta, şu anda ölüm kalım durumunda binlerce insan korkunç şekilde devam eden orman yangınlarıyla savaşıyor.“

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‘Orman insanı’ değiliz

Tarım bakanı, duruma açıklık getirmek için sözlerini şöyle sürdürdü: “Gerçekte, Avusturya, insanların ormanda değil, ormanla birlikte ve doğal çevreyle sürdürülebilir bir ilişki içinde yaşadığı, Avrupa’nın kalbinde yer alan bir ülkedir. Durumu açıklığa kavuşturmak için: Hayır, Avusturya’da patlayıcı ağaçlarımız yok. Bu bizi ‘orman insanı’ yapmaz, ancak çevremizi ve doğal kaynaklarımızı anlamanın ne kadar önemli olduğunu gösterir. İklim değişikliğini ciddiye almak ve etkilerini hafifletmek de bunun büyük bir parçası.’’

Trump’ın Finlandiya için iki sene önce yaptığı ‘orman yangınlarını engellemek için sürekli tırmıklama, temizleme gibi şeyler yapıyorlar’ açıklaması, İskandinav ülkesinde alay konusu olmuştu.