Avusturya’dan tanıdık iddia: İmamlar, Erdoğan karşıtları hakkında bilgi topluyor

Türkiye’nin Almanya’da Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı imamlar aracılığıyla istihbarat faaliyetleri yürüttüğü iddiasının bir benzeri Avusturya’dan geldi.

Diyanet’e bağlı imamların, 38 ülkede MİT gibi çalıştıkları ortaya çıkmıştı.

Almanya, Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB) camilerinde görevli bazı imamların Gülen Cemaati hakkında Ankara’ya bilgi notları göndermesi üzerine inceleme başlatmıştı.

Almanya’daki federal başsavcılığın, imamlar hakkında yürüttüğü soruşturmada önemli bir noktaya ulaştığı, imamların yargılanması için harekete geçeceği belirtilirken, Diyanet, Almanya’da casuslukla suçlanan imamlarını Türkiye’ye çağırmıştı.

‘Sadece Gülen Cemaati mensupları değil’

Muhalefetteki Yeşiller Partisi’nden Peter Pilz, Türkiye’nin Viyana’da büyükelçiliği aracılığıyla bir istihbarat ağı kurduğunu ve bu ağa ödeme yaptığını öne sürdü.

Polise, Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) adındaki şemsiye örgütle ilgili bilgileri verdiğini söyleyen Pilz, bu örgütün Avusturya’da onlarca camide büyükelçilik aracılığıyla faaliyet yürüttüğünü kaydetti.

Pilz’in iddiasına göre bu örgüt, Ankara tarafından gönderilen imamlar aracılığıyla Gülen Cemaati mensupları hakkında bilgi topluyor.

Ancak Pilz’e göre ATİB için çalışanlar sadece bununla kalmayıp, Avusturya’da yaşayan Türkiyeli Kürtler, muhalif politikacılar ve gazeteciler hakkında da Türkiye’ye bilgi sağlıyor.

Erdoğan’a muhalefet eden isimler de imamlar aracılığıyla takip ediliyor.

Türkiye ve ATİB reddetti

Böyle bir yapılanmanın, dini bir örgütlenme olarak yabancı bir hükümetçe finanse edilmesinin Avusturya kanunlarına aykırı olduğunu belirten Filz, polise gönderdiği belgelerle ATİB’le Türk büyükelçiliği arasındaki bağın da görülebildiğini kaydetti.

ATİB ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Pilz’in suçlamalarını reddederken, Viyana’yı da zaten yeterince gerilen ikili ilişkileri daha da germemesi konusunda uyardı.

ATİB ise açıklamasında Avusturyalı bir örgütlenme olarak yabancı hiçbir ülkeyle bağları olmadığını öne sürdü.

Müşavir gerekçesiz el çektirildi

Avusturya İçişleri Bakanlığı konunun uzmanlarca incelemeye alınacağını belirtirken, Türk büyükelçiliğin geçen hafta Viyana Din Hizmetleri Müşaviri Fatih Mehmet Karadaş’ın Viyana’daki faaliyetlerinin yakında sonlandırılacağını açıkladığını kaydetti.

Büyükelçilik, buna dair bir gerekçe sunmadı.

Karadaş, bir Avusturya gazetesine, ATİB’in hiçbir Avusturyalının özel hayatını takip etmediğini savunarak, Gülen Cemaati’yle ‘radikalleşen’ Türkiye kökenlilerin incelenmesinin bir ‘görev’ olduğunu söyledi. Karadaş, “Bu yüzden yurttaşlarımızı ve Avusturya halkını korumak için bilgi toplamak ve rapor hazırlamak meşrudur” dedi.