Avusturya’dan Erdoğan’a ret: Referandum mitingi için gelme

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumu için Avrupa turuna çıkmaya hazırlanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Avusturya’dan ret geldi.

Heute gazetesine demeç veren Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz, Erdoğan’ın 2014’teki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ülkeye gelerek 13 bin 500 kişilik bir miting verdiğini, mitingin ardından da ‘kargaşa yaşandığını’ savundu.

Erdoğan’ın 16 Nisan’daki referandum için Avusturya’ya gelmesinin ‘ülkedeki Türkiyeliler arasında ayrımcılık yarattığını ve derin ayrılıklar oluştuğunu’ belirten Kurz, “Avusturya’da yaşayan Türkiyeliler arasında ayrışmaların derinleşmesi, entegrasyon sürecine de olumsuz etki yapıyor” dedi.

Erdoğan’ın referandum mitingi için ülkeye gelmemesini söyleyen Kurz, Erdoğan’ın Avusturya’ya ya da AB’ye üye herhangi bir ülkeye ikili görüşmeler için her zaman gelebileceğini, bundan da memnuniyet duyacaklarını aktardı.

10 Alman’dan sekizi ‘Erdoğan gelmesin’ diyor

Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schafer, ‘anayasa referandumuna kadar’ Erdoğan’ın Almanya’yı ziyaret edebileceğine dair somut bir işaret olmadığını, bunun için kendilerine bildirimde bulunulmadığını söylemişti.

Schafer, “Mitinge izin verilip verilmemesine yönelik tartışmalar pek mantıklı değil” demişti.

Bild am Sonntag gazetesinin yaptırdığı kamuoyu araştırması da Almanların yüzde 77’sinin Erdoğan’ın ülkede miting yapmasına karşı olduğunu ortaya koymuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, ‘Evet’ kampanyası için Almanya’da salon toplantısı düzenlemişti.