Avusturya’daki Türklerin çifte vatandaşlıkları tehlikeye girdi

Avusturya’da mahkeme, çifte vatandaş Türklerin Avusturya vatandaşlığının iptaline karar verdi.

Hürriyet’in haberine göre 16 Nisan’daki referandumda oy kullananların listesini inceleyen devlet, 50’sine soruşturma başlattı.

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Bu kişilerden altısının vatandaşlığı iptal edilirken incelemenin sürdüğü bildirildi.

İki Türk, vatandaşlığının iptali üzerine Yukarı Avusturya Eyalet İdari Mahkemesi’nde itiraz etti. Ancak mahkeme itirazı kabul etmedi ve kararı onadı.

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Kararın, diğer iptallerin de yolunu açabileceği kaydedildi.

Referandumla başlayan tartışma

Geçen yılki anayasa referandumundan kısa süre önce kimliği belirsiz kişiler, Avusturya’da oy kullanan 95 bin Türk seçmenin isimlerinin yer aldığı bir listeyi hükümet ortağı aşırı sağcı Özgürlük Partisi’ne (FPÖ) göndermişti.

FPÖ, bu listede aynı zamanda Avusturya vatandaşı da olan seçmenlerin bulunup bulunmadığını öğrenmek istemişti. Çünkü Avusturya’da çifte vatandaşlık yasak.

Yapılan araştırmada ise Türk seçmenlerin oturma iznine sahip olduğu, 18 bin 500’ünün de Avusturya pasaportu taşıdığı belirlenmişti.

Resmen Türk vatandaşı olmadığını kanıtlayamayanlar sınır dışı riskiyle karşı karşıya.