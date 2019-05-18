Avusturya’da video skandalının ardından koalisyon iktidarı sona erdi

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, aşırı sağcı parti FPÖ (Avusturya Özgürlük Partisi) ile kurulan koalisyonun sona erdiğini, erken seçime gidileceğini açıkladı.

Fotoğraf: Sebastian Kurz (Reuters)

Avusturya Başbakan Yardımcısı ve FPÖ Genel Başkanı Heinz-Christian Strache, rüşvet pazarlığı yapıldığı ileri sürülen videosunun yayınlanması üzerine istifa etmiş, daha sonra videoda Kurz hakkında da skandal iddiaların söylendiği bir bölüm daha ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine başkent Viyana’da hükümetin istifa etmesi için protestolar düzenlenmişti.

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Kurz, “FPÖ hem Avusturya’nın imajını zedeledi hem de görevi olumsuz yönde kullanacağı izlenimi oluşturdu” diye konuştu.

Cumhurbaşkanına erken seçime gidilmesini istediğini söyleyen başbakan, “En yakın zamanda seçim yapılmasını istiyorum” dedi.



