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Avusturya’da skandalın ardından Başbakan Kurz’a güven oylaması

Avusturya Parlamentosu video skandalı ve istifaların ardından, haftabaşında Başbakan Sebastian Kurz’a ilişkin güvenoyu teklifini görüşecek.

Fotoğraf: Reuters

Deutsche Welle’de yer alan habere göre, Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache’nin yer aldığı video skandalının ardından devam eden siyasi krizde, Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka, Başbakan Sebastian Kurz’a yönelik güven oylaması teklifinin gelecek hafta pazartesi günü parlamentoda görüşüleceğini açıkladı.

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Başbakan Kurz’un partisi ÖVP’nin koalisyon ortağı FPÖ’nün güvensizlik oyu vermesi durumunda parlamentoda Kurz’un aleyhine çoğunluğuk sağlanabilecek. 

183 sandalyeden oluşan Avusturya Parlamentosu’nda ÖVP’nin 61, SPÖ’nün 52, FPÖ’nün 51, Neos’un 10, ‘Jetzt’ grubunun yedi milletvekili bulunuyor. Parlamentoda ayrıca iki bağımsız milletvekili var.

Muhalefette yer alan Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) oylamada nasıl bir tavır sergileyeceği yönünde henüz bir açıklama yapmadı.  

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Strache: Suçsuzluğumu kanıtlayacağım

Partisine bağış karşılığında kamu ihalelerinde kolaylık sağlama sözü verdiği görüntülerin basına yansıması sonrası parti genel başkanlığı ve başbakan yardımcılığı görevlerinden istifa deden Heinz-Christian Strache ise suçsuzluğunu ispatlayacağını açıkladı. Facebook sayfasından yayınlanan paylaşımda Strache, “Suç unsuru olan bu video ve yurt dışından şahsıma yönelik olarak yapılan bu iftira kampanyasının arkasında kimlerin olduğunu ortaya çıkartacağız ve suçsuz olduğumu ispatlayacağız” dedi.

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