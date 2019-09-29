Avusturya’da seçimin galibi Avusturya Halk Partisi

Avusturya’da erken genel seçimin sandık çıkış anketlerine göre, seçimi kazanan eski Başbakan Sebastian Kurz’un genel başkanlığını yürüttüğü Avusturya Halk Partisi (ÖVP) oldu. Kurz’un partisi yüzde 37.1’lik oy oranıyla en yakın rakibine yaklaşık 15 puan fark attı.

Cumhurbaşkanı tarafından hükümet kurma yetkisi verilen ÖVP Genel Başkanı Kurz, aşırı sağcı parti FPÖ ile bir koalisyon hükümeti kurmuş, geçen mayıs ayında aşırı sağcı lider Heinz Christian Strache’nin karıştığı ihale pazarlıklarının yer aldığı görüntülerin basına yansıması, 17 ay süren aşırı sağcı hükümetin sona ermesine yol açmıştı.

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Yaklaşık 6.4 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, seçmenlerin yüzde 75.5’i sandığa gitti. Avusturya Devlet Televizyonu ORF’nin yayımladığı sandık çıkış anketine göre, merkez sağ ÖVP yüzde 37.1 oranında oy alırken, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) yüzde 21.8 oy aldı.

Rüşvet skandalı sonrası koalisyon ortağı FPÖ’nün oyları eridi

Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) yüzde 16 oranında oy elde ederken, geçen seçimlerde meclis dışında kalan Yeşiller Partisi ise yüzde 14 oy oranıyla yeniden meclise girmeye hak kazandı. Liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) oylarını 2 puanın üzerinde artırarak yüzde 7.8’e çıkardı.

Sandıkların yüzde 95’inin sayıldığı seçimlerde, 183 sandalyeden oluşan Avusturya Federal Meclisinde milletvekili dağılımı ÖVP 71, SPÖ 41, FPÖ 30, NEOS 15, Yeşiller 26 şeklinde gerçekleşti.

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Avusturya’da son milletvekili seçimi Ekim 2017’de yapılmış, merkez sağ ÖVP yüzde 31.47 ile birinci, SPÖ yüzde 26.86 ile ikinci, aşırı sağcı FPÖ ise yüzde 25.97 ile üçüncü parti olmuştu.