Avusturya’da saçını Hitler gibi kestirip giyinen bir kişi gözaltına alındı

Avusturya’da kendini Nazi Almanyası diktatörü Adolf Hitler’e benzeterek açık alanda dolaşan bir kişi gözaltına alındı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre kendini kentte Harald Hitler diye tanıtan 25 yaşındaki şahsın gözaltına alınma sebebinin Nazi dönemini yüceltmek olduğu belirtildi. Avusturya’da Nazi dönemini yüceltmek suç sayılıyor.

Hitler bıyığı bırakan, saçlarını onun gibi kestiren ve onunkini hatırlatan bir takım elbise giyen şahsın, Hitler’in doğduğu Braunau am Inn kasabasındaki evin dışında fotoğrafları çekilirken görüldüğü bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan polis sözcüsü David Furtner, şahsın yakın zamanda Almanya sınırındaki kasabaya taşındığını ve sanat performansı amacını taşımadığını belirterek, “Genç adam ne yaptığının gayet farkında” dedi.