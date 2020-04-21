Avusturya’da restoranlar, ibadet yerleri ve okullar 15 Mayıs’ta açılıyor

Avusturya corona virüsü tedbirlerini daha da gevşeterek 15 Mayıs’tan itibaren restoran ve dini yerlerin tekrar açılacağını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Ülkede kafe, restoran, bar, tiyatro ve ibadet yerleri gibi toplanma alanları yaklaşık bir ay önce kapatılmıştı. Bu anlamda önlem almakta harekete geçen ilk ülkelerden olan Avusturya, önlemleri gevşetmede de başlarda yer aldı.

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Okulların mayıs başında tekrar açılmasına dair karar alınmıştı, bunun için de tam tarih 15 Mayıs olarak belirlendi.

Ülkede küçük dükkanların tekrar açılmasına geçen hafta izin verilmişti. Büyük dükkanlar ise 1 Mayıs’tan itibaren tekrar açılacak.

İtalya da bugün ‘corona‘ önlemlerinin 4 Mayıs’tan itibaren gevşetileceğini duyurmuştu.

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Worldometers verilerine göre Avusturya’da şu ana kadar 14 bin 873 vaka tespit edildi. 491 kişi hayatını kaybetti.