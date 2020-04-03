Avusturya’da rastgele ‘corona’ testi yapılacak

Avusturya’da corona virüsünün yayılımını daha iyi anlamak için rastgele test yapılacak.
11 bin 171 vaka, 158 ölüm kaydedilen ülkede şimdiye kadar yalnızca semptom gösterenler test ediliyordu. Ancak hükümet bu yaklaşımını değiştirmeye karar verdi.
Bir hükümet yetkilisi şu açıklamayı yaptı: “Rastgele yapılan testler sayesinde hükümet hastalığın bütün nüfus üzerindeki etkisine dair daha iyi bir genel bakış kazanmak istiyor. Bu amaçla ilk etapta 2 bin test tapılacak. Ayrıca buna ek olarak sağlık çalışanları, süpermarket personeli gibi spesifik gruplara odaklı test çalışmalarımız da devam ediyor.”