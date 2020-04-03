Avusturya’da rastgele ‘corona’ testi yapılacak

Avusturya’da corona virüsünün yayılımını daha iyi anlamak için rastgele test yapılacak.

Viyana’da bir ‘corona’ graffitisi. Fotoğraf: Reuters

11 bin 171 vaka, 158 ölüm kaydedilen ülkede şimdiye kadar yalnızca semptom gösterenler test ediliyordu. Ancak hükümet bu yaklaşımını değiştirmeye karar verdi.

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Bir hükümet yetkilisi şu açıklamayı yaptı: “Rastgele yapılan testler sayesinde hükümet hastalığın bütün nüfus üzerindeki etkisine dair daha iyi bir genel bakış kazanmak istiyor. Bu amaçla ilk etapta 2 bin test tapılacak. Ayrıca buna ek olarak sağlık çalışanları, süpermarket personeli gibi spesifik gruplara odaklı test çalışmalarımız da devam ediyor.”