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Avusturya’da Kurz hükümeti ‘düştü’

Avusturya’da video skandalı ile sarsılan, Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı Sebastian Kurz başbakanlığındaki hükümet, Avusturya Ulusal Meclisi’nde güvenoyu alamayarak düştü.

Fotoğraf: Reuters

Koalisyon ortağı aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi’nin (FPÖ) lideri ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache, rüşvet pazarlığı yapıldığı ileri sürülen videosunun yayınlanması üzerine istifa etmişti. Videoda ayrıca Strache’nin, Kurz’un ‘uyuşturucu kullanılan seks partileri düzenlediğini’ söylediği bir bölüm de bulunduğu ortaya çıkmıştı.

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Başbakan Kurz, güvenoylaması ardından düzenlediği basın toplantısında, “Son kararı halk verecek” dedi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Kurz, eski koalisyon ortağı aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) eski Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache’nin, ‘Rusya ile pazarlık yaptığını gösteren skandal görüntülerin hem koalisyona hem de hükümete zarar verdiğini’ söyledi.

Kurz, ülkenin istikrarı için erken seçim kararı alındığını belirterek, seçimlerin yapılacağı güne kadar aşırı sağcı bakanların yerine bir uzmanın görevlendirildiğini açıkladı.

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Eski koalisyon ortağının hükümeti sonlandırmasının ardından kendisine hemen yeni bir ortak bulduğunu ifade eden Kurz, “FPÖ beni düşürmek için Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ile hızlı bir ortaklık kurdu” dedi.

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