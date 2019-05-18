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Yaramazlara biraz batar!

Avusturya’da kaset skandalı aşırı sağcı iktidarı sallıyor

Avusturya Başbakan Yardımcısı ve Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Strache’nin rüşvet pazarlığı yapıldığı ileri sürülen videosunun yayınlanması üzerine istifa etmesinden sonra, videoda Avusturya Başbakanı Kurz hakkında da skandal iddiaların söylendiği bir bölüm daha ortaya çıktı. Avusturya’nın başkenti Viyana’da ise hükümetin istifa etmesini isteyen protestolar düzenleniyor.

Fotoğraf: Twitter

Avusturya’da yayınlanan Heute dergisinin haberine göre, Heinz-Christian Strache, skandal videodaki kısa bir bölümde, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un ‘uyuşturucu kullanılan seks partileri düzenlediğini’ öne sürerken, muhalefet lideri Sosyal Demokrat politikacı Christian Kern’in de Güney Afrika’da reşit olmayanlarla birlikte olduğu seks partilerine ilişkin elinde görüntüler olduğunu ileri sürüyor.

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‘Kurz, uyuşturucu kullanılan seks partilerine katıldı’

Altı saatlik videodaki söz konusu bölümde Strache’nin “Muhbirim var. Kern’in Cape Town’da reşit olmayan siyahlarla birlikte olduğu görüntüleri bana gönderdi” dediği duyulurken, Avusturya Başbakanı ve aşırı sağcı Halk Partisi’nin (ÖVP) lideri Sebastian Kurz’un da “arka odalarda uyuşturucu kullanılan seks partilerine katıldığını” öne süren konuşması duyuluyor.

Video skandalı ve istifa üzerine Avusturya’nın başkenti Viyana’da parlamento önünde protesto gösterileri düzenleniyor. Strache’nin ‘Neo-Nazi’ olmakla suçlandığı pankartlar taşınan gösterilere polis müdahale etmedi.

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Öte yandan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un, Avusturya saati ile akşam 7:45’de (Türkiye saati ile yaklaşık olarak 00:30) Strache’nin istifası ile ilgili açıklama yapacağı duyuruldu.

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