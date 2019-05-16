Avusturya’da ilkokul öğrencilerine başörtü yasağı getirildi

Avusturya’da ilkokul öğrencilerin başörtüsü takmasının engellenmesini öngören yasa meclisten geçti. Kararın ayrımcı bir düzenleme olarak mahkemeye götürüleceği öngörülüyor.
Deutsche Welle’de yer alan habere göre muhalefetin neredeyse tamamının karşı çıktığı yasa iktidardaki merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağ Özgürlük Partisi’nin (FPÖ) desteğiyle kabul edildi.
ÖVP milletvekili Rudolf Tashner yasanın ‘kızları baskıdan kurtarmak’ amacı taşıdığını belirtirken, aşırı sağ FPÖ eğitim sözcüsü Wendelin Mölzer yasanın ‘siyasal İslama karşı bir uyarı’ niteliğinde olduğunu ve entegrasyonu teşvik etmeyi amaçladığını söyledi.
Habere göre yasa metninde Müslümanların hedef alındığı imajı verilmemesi için ‘ideolojik ve dini etkilerle başın tamamının örtülmesine ilişkin kıyafetler’ ifadeleri yer aldı.
Yasanın Yahudilerin dini amaçla taktığı kippa ve Sih’lerin taktığı sarıkları kapsamadığı belirtildi.