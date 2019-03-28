Avusturya, Yeni Zelanda saldırganından para alan aşırı sağcı hareketi yasaklayabilir

Avusturya, Yeni Zelanda’daki iki camiye saldırıp 50 kişiyi öldüren saldırgan Brenton Tarrant’tan bağış aldığı tespit edilen aşırı sağcı Kimlikçiler Hareketi’ni yasaklamayı planlıyor.

Fotoğraf: Twitter

Pazartesi internette bir video paylaşan Sellner, ‘Tarrant’ adlı bir şahıstan yüklü bir bağış aldığını ve her bağışçıya teşekkür ettiği gibi ona da teşekkür mesajı yolladığını ifade etmişti. “Bu saldırıyla hiçbir ilgim yok” diyen Sellner, polisin başkent Viyana’daki evine baskın düzenlediğini telefon ve bilgisayarına el konulduğunu söylemişti.

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BBC’deki habere göre Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, hükümetin kısa adı IBÖ olan hareketin terör örgütü olup olmadığına ilişkin soruşturma başlattığını açıkladı. IBÖ lideri Martin Sellner’in Tarrant’tan 1500 Euro (yaklaşık 9 bin 300 lira) aldığının ortaya çıkması üzerine harekete geçtiklerini belirten Kurz şunları söyledi: “Saldırgan ve Sellner arasında bir bağ olduğunu biliyoruz. Bizim duruşumuz nettir. Radikal İslam veya aşırı milliyetçilik, ikisinin de toplumumuz da yer yok. IBÖ terör örgütü olarak tanımlanırsa yasaklanacak.”

Avusturyalı yetkililer, Tarrant’ın geçen yıl kasım ayında ülkeyi ziyaret ettiğini açıklamıştı.