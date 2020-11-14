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Yaramazlara biraz batar!

Avusturya ‘tam karantina’ya geçiyor

Avusturya, mevcut kısıtlamaları yaklaşık üç haftalık periyot için sıkılaştırarak, sosyal teması en aza indirmeye çalışacak.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Hükümetin aldığı yeni karar gereği 20:00-06:00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı, salı gününden itibaren artık gün boyu uygulanacak.

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Tüm okullar kapatılacak, ilk ve ortaokullar da uzaktan eğitime geçecek.

AVM, mağazalar ve kuaförler de yaklaşık üç hafta kapalı kalacak. Ülkede mümkün olduğunda evden çalışma sistemine geçilmesi kararı da alındı.

Avusturya’da yaklaşık iki haftadır kısmi karantina uygulanıyordu.

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Avusturya’da bir günde 7 bin 63 vaka kayda geçerek, toplam sayısı 198 bin 291’e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1746.

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