Avusturya, MİT için casusluk yapan bir kişiye dava açacak

Avusturya, MİT için Türkiye’den göç etmiş Avusturya vatandaşlarına karşı casusluk yaptığını itiraf eden bir kişi aleyhinde dava açacağını açıkladı.

Görsel: Reuters

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, başka şüpheli casusluk faaliyetlerinin de soruşturulduğunu belirterek buna tolere edilmeyeceği konusunda Türkiye’yi uyardı.

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Bakan, “Bu bir yabancı gücün Avusturya’ya nüfuz etme çabasıdır ve hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir” dedi.

Kamu Güvenliği Genel Direktörü Franz Ruf ise Avusturya’da Türkiye’nin nüfuzuna dair açık göstergeler bulunduğunu belirtti.

Yeni bulgular, haziran ayında Viyana’daki Türk ve Kürt gruplar arasında yaşanan şiddetli çatışmalardan sonra Avusturya polisinin kapsamlı soruşturması sonucunda ortaya çıktı.

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Nehammer, bir kişinin ‘Türk istihbarat servisi tarafından diğer Türk vatandaşlarına ya da Türkiye’den göç etmiş Avusturya vatandaşlarına karşı casusluk yapıp bunu Türk güvenlik yetkililerine bildirmek amacıyla hizmete alındığını’ itiraf ettiğini açıkladı.

Bakan, yargının şüpheli casusluk faaliyetlerine karşı dava açacağını da sözlerine ekledi ancak casusluk yapan kişi hakkında herhangi bir bilgi vermedi.

Avusturya, 2018 ile 2020 yılları arasında Türkiye’de 30’dan fazla Avusturya vatandaşının tutuklandığını ve bu kişilerin MİT tarafından işe alınmaya çalışıldığına dair işaretler bulunduğunu açıkladı.

Nehammer, “Türkiye Avusturya’da casusluk yapamaz. Türkiye’nin Avusturya’daki özgürlük ve temel haklar üzerinde bir nüfuzu bulunamaz. Bununla şiddetli bir şekilde mücadele edeceğiz” dedi.