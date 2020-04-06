Avusturya kademeli olarak ‘normal’e dönüş için takvimi belirledi

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, bu sene 12 Nisan’da kutlanacak Paskalya Bayramı’ndan sonra ülkedeki dükkanların ve alışveriş merkezlerinin kademeli olarak açılmaya başlayacağını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Küçük dükkanlar, hobi ve bahçecilik dükkanları 14 Nisan’da yeniden açılacak.

Reklam

Diğer bütün mağazalar, alışveriş merkezleri, kuaförlerin de 1 Mayıs’ta açılacağı duyurulurken, restoranlar ve oteller için en erken açılış tarihi mayıs ortası olarak belirlendi.

Haziran sonuna kadar büyük etkinlik düzenlenmeyecek.

Evde eğitim mayıs ortasına kadar devam edecek, okullarla ilgili nihai karar bu ay sonunda alınacak.

Reklam

Kurz sosyal mesafe ve gerekli yerlerde maske takma kuralının devam edeceğini de duyurdu.

Ülkede bir hafta önce süpermarketlerde maske takmak zorunlu hale getirilmişti. Üç gün önce de rastgele ‘corona‘ testi uygulanmaya başlanacağı açıklanmıştı.

Avusturya’da bugüne kadar 200’ü ölümlü olmak üzere 12 binin üzerinde vaka görüldü.