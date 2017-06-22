Avusturya dışişleri bakanı, İslami kreşleri kapatmak istiyor: İhtiyacımız yok

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, İslami kreşleri kapatmak istediğini söyledi.

DW Türkçe’nin haberine göre İslami esaslara göre tasarlanmış okul öncesi eğitim mekanlarının kapatılması gerektiğini söyleyen Kurz, “Bu işletmelere ihtiyacımız yok, İslami kreşler olmamalı” dedi.

Bakan, bu tip işletmelerin çocukları kültürel ve dilsel olarak soyutladığını ve vergi mükelleflerinin parasıyla açıldığını kaydetti.

Kreşleri kapanmaya zorlamanın bir yolunun bu kreşlerde çalışan eğitmenlerin dil yeterlilik kriterlerinin yükseltmekten geçtiğini belirten Kurz, bunun aynı zamanda başarılı bir entegrasyon için anahtar olduğunu söyledi.

Kurz, Avusturya’nın, İtalya ve Yunanistan’dan gelen göçmenleri entegre etmek ve Almancayla yerel kültürü öğretmek için zorladığının da altını çizdi.

Avusturya’da Arap ve Çeçen kökenli 10 bin kadar çocuğun İslami kreşlere gittiği tahmin ediliyor.