Avusturya da ‘kervanda’: Türk bakanlar kampanya için gelmeye kalkarsa engelleriz

Avusturya Başbakanı Christian Kern, Türk bakanların 16 Nisan’da yapılacak referandum için Avusturya’da seçim kampanyası yapmak istemeleri durumunda bunu engellemeye çalışacağını söyledi.

Benzer engeller ilk olarak Almanya’da, ardından Hollanda’da uygulanmıştı. Danimarka da Başbakan Binali Yıldırım’dan ziyaretini ertelemesini istemişti.

Türk bakanların Avusturya’daki Türklerden destek almak istemesi durumunda Avusturya hükümetinin ne yapacağı sorulan Kern, “Kamu güvenliği nedenlerinden dolayı bunu yasaklamaya çalışırız” dedi.

Kern daha önce AKP’nin referandum kampanyası için düzenlemek istediği miting ve toplantıların Avrupa genelinde yasaklanması gerektiğini savunmuştu.

Yasak yolda

Avusturya Dışişleri Bakanı Wolfgang Sobotka da yabancı politikacıların kendi ülkelerinin iç çekişmelerini Avusturya topraklarına taşımalarına izin vermeyeceğini ifade ederek yabancı siyasetçilerin Avusturya’da konuşmalarının yasaklanmasını düzenleyen konuyla ilgili yasa taslağı hazırladıklarını belirtmişti.

Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz da dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ın 2014’teki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ülkeye gelerek verdiği 13 bin 500 kişilik mitingden sonra ‘kargaşa yaşandığını’ savunmuş, Erdoğan’ın referandum mitingi için ülkeye gelmemesi gerektiğini söylemişti.