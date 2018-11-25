Avusturya Büyükelçiliği önünde silah sesleri: ‘Alkolün etkisiyle’ yapmışlar

Ankara’daki Avusturya Büyükelçiliği binası önünde ateş açanların alkollü oldukları ve gözaltına alındıkları açıklandı.

Çankaya ilçesindeki büyükelçilik binasının önünde dün gece saat 04.00 sıralarında silah sesleri duyuldu.

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Polisin incelemesinde, bir aracın Atatürk Bulvarı üzerinden Kızılay Meydanı istikametinde seyretttiği, seslerin de bu aracın bina önünden geçişi sırasında duyulduğu belirlendi.

Valilik, iki kişinin gözaltına alındığını, yanlarındaki silaha da el konduğunu duyurdu.

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İnternet sitesinden yayınlanan yazılı açıklamada şu bilgiler verildi: “Yapılan ön çalışmalar neticesinde; gece geç saatlere kadar alkol alan şüphelilerin alkolün etkisi ile araçla seyir halindeyken olayı gerçekleştirdikleri düşünülmekle beraber, konuyla ilgili olarak her yönüyle detaylı bir şekilde tahkikata devam edilmektedir.”