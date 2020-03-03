Avusturya başbakanından sığınmacı yorumu: Türkiye’ye boyun eğilmemeli

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Avrupu Birliği (AB) sınırındaki sığınmacılar konusunda Türkiye’ye ‘boyun eğilmemesi’ gerektiğini söyleyerek “Bu konuda (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan kazanırsa, içeride sınırları olmayan Avrupa tarih olur” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Suriye’nin İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 27 Şubat’ta yapılan hava saldırısı sonucu 34 asker hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından Türkiye’nin sığınmacı ve göçmenlerin kara ya da deniz yoluyla Avrupa’ya geçişini durdurmama kararı aldığı bildirilmişti. O günden itibaren binlerce sığınmacı sahillere ve Edirne’deki sınır kapılarına akın etmişti.

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DW Türkçe’nin haberine göre Kurz, “Erdoğan 10 bin insanın AB’ye akın edip etmeyeceği kararını vererek zafer kazanırsa, işte o zaman yüz binlerce insan gelir ve kendi içinde sınırları olmayan Avrupa da tarih olur” dedi.

Avusturya Başbakan Yardımcısı Werner Kogler de “Burada Türkiye cumhurbaşkanının kötü niyetli bir provokasyonu söz konusu” ifadesini kullandı.

BM verilerine göre Türkiye-Yunanistan sınırında 13 bin sığınmacı bekleyişini sürdürüyor.

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