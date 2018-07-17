Diken

Yaramazlara biraz batar!

Avusturya başbakanı: AB, Türkiye ile müzakereleri derhal sonlandırmalı

 

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye ile müzakereleri vakit kaybetmeden sonlandırması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin haberine göre Yunanistan’ın Kathimerini gazetesine konuşan Kurz, yıllardır Türkiye ile dürüst bir ilişki kurulması gerektiğini yüksek sesle dile getiren biri olduğunu savundu.

Reklam

Temmuz başında AB dönem başkanlığı görevini devralan Kurz, “Türkiye ile yürütülen AB üyelik müzakereleri vakit geçirilmeksizin durdurulmalıdır. Türkiye, son yıllarda sürekli olarak Avrupa ve değerlerinden uzaklaşıyor. Aynı zamanda AB ile Türkiye arasında komşuluk temelinde farklı işbirliği seçeneklerinin bulunmasına odaklanmamız gerekiyor” dedi.

Avusturya, başından beri Türkiye’nin AB üyeliğine karşı çıkan ülkeler arasında yer alıyor.

Reklam

Avusturya ‘kapıyı gösterdi’: Erdoğan’a oy verenler Türkiye’ye gidebilir

AB Türkiye’yle ilişkilerde ‘tedirgin edici gerileme’den kaygılı

SON HABERLER

Jeff Bezos modern tarihin en zengin adamı

Jeff Bezos servet rekoru kırmayı sürdürüyor. Önce dünyanın en zengin insanı oldu, şimdi de yakın çağın en zengin adamı (enflasyona ayarlanmış haliyle).

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...