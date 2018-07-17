Avusturya başbakanı: AB, Türkiye ile müzakereleri derhal sonlandırmalı

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye ile müzakereleri vakit kaybetmeden sonlandırması gerektiğini söyledi.

BBC Türkçe’nin haberine göre Yunanistan’ın Kathimerini gazetesine konuşan Kurz, yıllardır Türkiye ile dürüst bir ilişki kurulması gerektiğini yüksek sesle dile getiren biri olduğunu savundu.

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Temmuz başında AB dönem başkanlığı görevini devralan Kurz, “Türkiye ile yürütülen AB üyelik müzakereleri vakit geçirilmeksizin durdurulmalıdır. Türkiye, son yıllarda sürekli olarak Avrupa ve değerlerinden uzaklaşıyor. Aynı zamanda AB ile Türkiye arasında komşuluk temelinde farklı işbirliği seçeneklerinin bulunmasına odaklanmamız gerekiyor” dedi.

Avusturya, başından beri Türkiye’nin AB üyeliğine karşı çıkan ülkeler arasında yer alıyor.