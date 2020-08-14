Avusturya: AB Türkiye ile ilişkisini yeniden değerlendirmeli

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Doğu Akdeniz’deki durumdan duyduğu endişeyi dile getirerek Avrupa Birliği’nin (AB) yaşanan son olayların ardından Türkiye ile ilişkisini yeniden değerlendirmesi gerektiğini söyledi.
Schallenberg, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile düzeneledikleri ortak basın toplantısında “Avusturya, gerginliğin tırmanabileceğine inandığı tehlikeli ve alarm verici bu durum karşısında oldukça endişeli” ifadelerini kullandı.
Schallenberg, “Doğu Akdeniz’de belli devletlerin eylemleri … Avrupa Birliği’nin Türkiye ile ilişkilerini tekrar değerlendirmesine yol açmalı” dedi.