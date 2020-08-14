Diken

Yaramazlara biraz batar!

Avusturya: AB Türkiye ile ilişkisini yeniden değerlendirmeli

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Doğu Akdeniz’deki durumdan duyduğu endişeyi dile getirerek Avrupa Birliği’nin (AB) yaşanan son olayların ardından Türkiye ile ilişkisini yeniden değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Schallenberg, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile düzeneledikleri ortak basın toplantısında “Avusturya, gerginliğin tırmanabileceğine inandığı tehlikeli ve alarm verici bu durum karşısında oldukça endişeli” ifadelerini kullandı.

Reklam

Schallenberg, “Doğu Akdeniz’de belli devletlerin eylemleri … Avrupa Birliği’nin Türkiye ile ilişkilerini tekrar değerlendirmesine yol açmalı” dedi.

Çavuşoğlu: Fransa gerginliği artıracak adımlardan kaçınmalı

Macron: Doğu Akdeniz’de askeri varlığımızı güçlendireceğiz

Fransa’dan Doğu Akdeniz’e fırkateyn

Reuters: Yunan ve Türk savaş gemileri arasında ‘küçük bir kaza’ yaşandı

Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz’de yeni ruhsat vererek sondajı sürdüreceğiz

Akdeniz’in doğusunda sismik araştırma yapılacak

Erdoğan’dan Akdeniz’de ‘yapıcı olma’ talimatı: Çalışmalar beklemeye alındı

SON HABERLER

İsrail’le anlaşma yapan BAE’ye tepki

Dışişleri Bakanlığı tarafından, ABD, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından açıklanan ortak bildiriye ilişkin, “Filistin davasına ihanet eden Birleşik Arap Emirlikleri’nin riyakar davranışını bölge halklarının vicdanı asla affetmeyecektir” denildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...