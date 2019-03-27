Avustralya’dan jet ski’yle Papua Yeni Gine’ye kaçmaya çalıştı

Uyuşturucu sattığı gerekçesiyle Avustralya’da aranan Britanya vatandaşı, jet ski’yle Papua Yeni Gine’ye kaçmak isterken yakalandı.

Fotoğraf: CNN

CNN International’daki habere göre adı açıklanmayan 57 yaşındaki kanun kaçağının macera filmlerini aratmayan öyküsü Avustralya’nın Queensland eyaletinde başladı. Jet ski’ye atlayarak yola çıkan ve Papua Yeni Gine’ye gitmeyi hedefleyen kaçak, Avustralya’nın kuzeydeki en uç noktası Cape York Yarımadası ile Papua Yeni Gine arasındaki Torres Boğazı’nda 93 mil yol kat etti.

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Avustralya Sınır Gücü, adamın Papua Yeni Gine’nin Saibai Adası’na çok yakın bir mesafede yakalandığını duyurdu. “Onu Queensland eyaletinde kaçarken görenlerin haber vermesi sonucunda harekete geçtik” denen açıklamada polislerin sahil güvenlik botuna atlayıp takip ettiği belirtildi.