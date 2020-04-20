Avustralya’nın soruşturma talebine Çin’den yanıt: Saygısızlık; kaynağı yok

Avustralya’nın corona virüsünün nasıl ortaya çıktığı ve yayıldığına ilişkin Çin hakkında soruşturma talep etmesinin ardından, Çin hükümeti ise Avustralya’nın şüphesinin yersiz olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Çin’in salgının başladığı Wuhan kentinde virüsle nasıl mücadele ettiğine, virüsün kaynağı ve yayılımına ilişkin soruşturma açılmasını istemişti.

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Payne’in talebinin ‘tamamen zeminsiz‘ olduğunu, Çin’in şeffaflığına ilişkin sorgulamanın bir kaynağı olmadığını ve bunun Çin halkının fedakarlıklarına saygısızlık anlamına geldiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump da Çin’i hedef alarak virüsün insan yapımı olduğu ve Wuhan kentindeki bir laboratuvardan dünyaya yayıldığı yönündeki iddianın araştırıldığını söylemişti.

Çin’de son 24 saatte tespit edilen 12 vakayla toplam vaka sayısı 82 bin 747’ye çıktı. Ölenlerin sayısı ise 4 bin 632.