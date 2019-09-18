Avustralya’nın RTÜK’ü ped reklamında kan kullanılmasında sakınca görmedi

Avustralya’da televizyon üst kurulu, bir kadın bağı (ped) markasının televizyon reklamlarında mavi bir sıvı yerine gerçek kan kullanması ve duşta bacaklarından kan sızan bir kadının gösterilmesinde sakınca görmedi.

Fotoğraflar: Asaleo Care

BBC’de yer alan habere göre Libra ped markasının televizyon reklamlarına yıl başından bu yana 600 şikayet geldi. Bu, herhangi bir marka hakkında yapılan en fazla şikayet olarak kayda geçti.

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Fakat Avustralya televizyon üst kurulu şikayetleri dikkate almadı ve reklamın yayınlanmasının ‘eşitliği savunduğuna ve regl dönemini gizeminden arındırdığına‘ karar verdi. Libra’nın ana şirketi Asaleo Care de ‘bir tabunun yıkıldığını’ savundu. Şirket, reklam kampanyasının 2017 yılında İngiliz kardeş şirketleri Essity’nin düzenlediği #BloodNormal (#KanNormaldir) kampanyasının temel alınarak tasarlandığını belirtti. Essity’nin ped reklamlarında ilk kez ‘mavi’ değil ‘kırmızı’ bir sıvı kullanılmıştı.

Şikayetlerde ise görüntüler ‘hakaretamiz’ ve ‘mide bulandırıcı’ olarak nitelendiriliyor.