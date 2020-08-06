Avustralya’nın ikinci büyük şehrinde sıkı ‘corona’ tecriti uygulaması başladı

Avustralya’da yetkililer, corona virüsü enfeksiyonlarında ikinci dalgayla mücadele ederken, ülkenin ikinci büyük şehri olan Melbourne, çoğu dükkan ve işletmenin kapatılmasıyla altı haftalık tecritin ilk gününe başladı.

Fotoğraf: Reuters

Son 24 saat içinde 471 yeni Covid-19 vakası ve sekiz ölüm bildiren Victoria eyaletinin başkenti olan ve yaklaşık 5 milyon kişinin yaşadığı şehirde dükkanlar kapandı ve sokaklar terk edildi.

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Avustralya’da yaklaşık 20 bin Covid-19 vakası bildirilirken salgın nedeniyle 255 kişi hayatını kaybetti. Bu rakamlar hala birçok gelişmiş ülkeye kıyasla çok daha az.

Ancak Victoria’daki salgın diğer eyaletlere yayılma tehlikesi taşıyor. Yeni Güney Galler’de dün 12 yeni vaka bildirildi ve bu nedenle ülke genelindeki yeni vaka sayısı 483’e yükseldi. Diğer eyalet ve bölgelerde ise yeni vaka bildirilmedi.

Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt, “Bu eğriyi bir kez yatay sevieyey getirdik, tekrar getireceğiz” dedi.

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Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, haftalarca daha hafif tecrit uygulamasına dayanan Melbourne halkına, süpermarketlerdeki talep artışı karşısında sakin kalma çağrısı yaptı.

Andrews, şunları söyledi: “İnsanların aylarca yetmesi için yiyecek stoklamaya çalışmasına gerek yok. Hareket miktarını, dolayısıyla vaka sayısını azaltmak, ancak süpermarket raflarında olması gereken ihtiyaçlardan ödün vermemek arasındaki dengeyi sağlamaya çalıştık.”

Başbakan Scott Morrison, Victoria’da kısıtlamaların yeniden gelmesiyle tahmini ulusal işsizlik oranının yaklaşık yüzde 10’a yukarı yönlü revize edildiğini belirtti.

Canberra’da gazetecilere konuşan Morrison, “Bu önlemlerin çok önemli bir maliyeti olacak ve toparlanma sürecini etkileyecek” dedi.

Avustralya ekonomisi son otuz yılın ilk resesyonunu yaşarken, işsizliğin bu yıl yüzde 9.25’e çıkacağını öngörülmüştü.

Avustralya, uluslararası sınırlarını erken kapattıktan, şehirleri tecrit altına aldıktan ve toplu virüs testi başlattıktan sonra haziran ayında tek haneli günlük vakalarla yeniden normalleşme sürecine girmişti.

Ancak karantina merkezlerindeki personel arasında gizli yayılmaların, enfeksiyonun daha geniş topluluklara yayılmasına yol açmasıyla Victoria’da bikaç haftadır üç haneli yeni vakalar kaydedilmeye başlandı.

Bildirilen 13 binden fazla vaka ile Avustralya’daki enfeksiyonların çoğunluğuna sahip olan Victoria eyaletinde dün 725 yeni vaka bildirilirken 15 kişi hayatını kaybetti.