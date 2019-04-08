Avustralyalı veganlar ‘hayvan katliamı’ dursun diye sokağa döküldü

Avustralya’nın Victoria, Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde, çoğunluğu veganların oluşturduğu binlerce hayvan hakları savunucusu üretimciler tarafından hayvanlara yapılan etik dışı muameleyi protesto etmek için sokaklara döküldü. 47 eylemci tutuklandı.

Fotoğraf: ABC

Victoria eyaletinin başkenti Melbourne’de bir kavşağı iki saat süreyle kapatarak trafiği durduran eylemciler, binlerce kişiyi kent merkezine götüren tramvayların önünü kesti. Bir grup aktivist de kentteki akvaryumun girişini bloke etti (üstte).

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Hayvanlara et, süt, deri ürünleri ve yumurta üretiminde nasıl muamele edildiğini anlatan ‘Dominion’ adlı filmin vizyona girişinin birinci yılı nedeniyle eylem yapanlara destek veren filmin yönetmeni Chris Delforce şunları söyledi: “Endüstri kamuoyuna hayvanlara etik kurallar çerçevesinde davranıldığını, etiğe uygun şekilde öldürüldüklerini söylüyor. Ancak bu kesinlike doğru değil.”

Fotoğraf: Guardian

‘Beş yıldır veganım. Siz de olun’, ‘Hayvanlara işkenceye son’ ve ‘Mezbahaları kapatın’, ‘Dominion’u izleyin’ve benzeri sloganlar yazılı dövizler taşıyan eylemciler bazı merkezlerde kendini zincirledi. Eylemciler, kamuoyunu vegan olmaya ve hayvan katliamına destek olmamaya çağırdı. Ülkenin üç eyaletinde, gece yarısı mezbahalar basıldı.

Polisten yapılan açıklamada, eylemlerden haberdar olmadıkları belirtilerek, “İnsanları hayvan hakları için barışçıl eylem yapmalarına saygı duyuyoruz. Ancak kamu düzeninin bozulmasına izin veremeyiz” dendi. 38 kişi Melbourne’de, dokuz kişi ise Sydney kentinde tutuklandı.

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Çiftçilerin oyunun önemli rol oynayacağı önümüzdeki ay düzenlenecek seçim öncesi kampanyasını sürdüren başbakan Scott Morrison ise aktivistleri, ‘rezil’ diye niteledi ve “Avustralyalı olamazlar” ifadesini kullandı.

Dünya Ekonomik Forumu verilerine göre Avustralya, kişi başına et tüketiminde ABD’den sonra ikinci sırada yer alıyor.