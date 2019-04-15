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Yaramazlara biraz batar!

Avustralyalı turist, yeni havalimanından Aksaray’a 1200 lira ödedi!

Avustralya’nın Sidney şehrinden uçakla İstanbul’a gelen Lübnan asıllı turist, kendisini İstanbul Havalimanı’ndan Aksaray’a götüren turizm firmasına 310 Avustralya doları (1200 lira) ulaşım ücreti ödedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İHA’nın haberine göre, Lübnan asıllı Avustralya vatandaşı Ahmet El Tallawi, 17 arkadaşıyla Avustralya’nın Sidney şehrinden uçağa binerek İstanbul’a geldi.

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El Tallawi uçaktan indikten sonra havalimanındaki bir turizm firmasına başvurarak Aksaray’daki oteline gitmek istediğini söyledi. Kesilen faturayı imzalayarak alan turist, daha sonra kendisi için hazırlanan VIP araca binerek otele doğru yola çıktı.

Bir süre sonra oteline ulaşan El Tallawi, yerleştikten sonra ödemelerini kontrol ettiğinde kredi kartından 310,51 Avustralya doları kesildiğini gördü.

El Tallawi, dolandırıldığını düşünerek İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nü aradı ve mail atarak şikayette bulundu. İş insanı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne (TÜRSAB) de bilgi verdi.

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