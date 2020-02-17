Avustralyalı müşteri: McDonalds’ın tavukburgerinden demir çubuk çıktı

Avusturalya’da ABD’li fast food zinciri McDonalds’ın tavukburgerinden demir çubuk çıktığı iddia edildi.

Fotoğraf: Facebook

Sydney kentindeki McDonald’s şubesine giden Ada Teaupa, kendisi ve yeğeni için tavukburger aldı. Tavukburgeri yediği sırada etin içinde sert bir cisim bulunduğunu hisseden kadın, bunun bir demir çubuk olduğunu fark etti.

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Demir çubuğun fotoğrafını çekip paylaşan kadın, “Neredeyse dişim kırılıyordu. Üç yaşındaki yeğenime de aynısından almıştım, iyi ki vermemişim” dedi.

Ürünü McDonalds’a geri götürdüğünü iddia eden kadın, kendisinden özür dilendiğini ve telafi için yeni ürün teklif edildiğini öne sürdü.

Söz konusu McDonald’s şubesinin yetkilisi ise ürünlerini özenle hazırladıklarını belirterek, iddiaların araştırıldığını söyledi.