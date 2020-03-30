Avustralyalı bira üreticilerinden ‘corona’ savaşına destek: Dezenfektan üretimi başladı

Avustralyalı bira üreticileri, yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle ortaya çıkan dezenfektan ihtiyacını karşılamak için kolları sıvadı.

Fotoğraf: Reuters

Ülkede tıbbi düzenlemeler pazartesi itibariyle değiştirildi. Buna göre, küçük çaplı bira üreticileri hastane seviyesinde el dezenfektanları üretebilecek.

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Dezenfektan virüs yayılmaya başladıktan sonra marketlerde en çok ‘hücum edilen’ ürünlerden biri.

Düzenlemeyle birlikte imalathaneler, Dünya Sağlık Örgütü’nün geliştirdiği iki reçeteden birini kullandıkları sürece artık dezenfektan üretmek için hükümet onayına ihtiyaç duymayacak.

Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt, bu sayede arz baskısının azalmasının yanısıra böylesi zor bir zamanda işletmelerin çeşitlilik kazanması için bir fırsat da yaratılmış olduğunu kaydetti.

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Microbrewery One Drop’un baş bira yapımcısı Nick Calder-Scholes da şöyle konuştu: “Tüm ivmemizi kaybettik. Bütün fıçılarımız boş. Artık bira üretmeyeceğiz çünkü manası yok. Uzmanlığımızı el dezenfektanı yapmak için kullanacağız.”

Ülkede şu ana kadar 4 bin 163 vaka tespit edildi. 18 kişi hayatını kaybetti.