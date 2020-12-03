Avustralyalı aile plastik yılbaşı ağacında koala buldu: Yaprakları yemeye çalışıyordu

Avustralya’da yaşayan bir aile akşam eve geldiğinde plastik yılbaşı ağaçlarına sarılmış halde duran bir koala buldu.

Fotoğraflar: 1300Koalaz

Güney Avustralya eyaletinin Coromandel Valley bölgesinde yaşayan McCormicks ailesi dün evlerinden köpeklerini bahçeye çıkarıp arka kapıyı kapatarak çıktı.

Reklam

Akşam saatlerinde eve gelip köpeklerini içeri aldıklarında doğrudan yılbaşı ağacına koşup kokladığını gören aile ağacın üstünde süs gibi asılı duran bir koala buldu.

Aile kafası karışmış gibi görünen koalanın bir yandan da ağacın plastik yapraklarını yemeye çalıştığını anlattı.

Aile hemen koala kurtarma hattını arayarak yardım istedi ancak bunun bir şaka olduğunu düşünen operatörü ikna etmekte biraz zorlandı.

Reklam

Eve gelen ekipler üç-dört yaşında olduğu belirtilen koalayı dolandığı ışıklardan kurtararak ağacın üstünden aldı. Bu esnada homurdandığı duyulan koalanın ağaçtan ayrılmak istemeyen hali dikkat çekti.

Kafese konan koala yakınlardaki bir ağaçlık alana bırakıldı. Koalanın kafesten çıkar çıkmaz gerçek bir ağacın üstüne tırmandığı görüldü.