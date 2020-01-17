Avustralya’daki yangınlarla ilgili İstanbul’da eylem: İklim krizine karşı harekete geçin

Avustralya’da aylardır süren yangınlar üzerinden iklim krizine karşı harekete geçilmesini talep eden bir grup, İstanbul’un Şişli ilçesindeki Avustralya başkonsolosluğu önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

Fotoğraflar: DHA

Avustralya genelinde yangınlar nedeniyle 10 milyon hektara yakın alan zarar gördü, 2 bini aşkın ev kül oldu, yarım milyar civarında hayvan da öldü. Ülke genelinde eylül ayından beri devam eden yangınlar nedeniyle en az 27 kişi hayatını kaybetti.

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Etkinliğe, Fridays for Future, Yokoluş İsyanı, 350 Türkiye, Parents for Future, Eko Öğrenci, İstanbul Vegan İnisiyatifi ve HAYDİ grupları destek verdi.

Avustralya’da süren yangınların iklim krizinin bir sonucu olduğunu savunan eylemciler, Avustralya hükümetini ülkede süren yangınlara rağmen kömür madeni projelerinden vazgeçmemesi ve iklim kriziyle etkili bir şekilde mücadele etmemesi nedeniyle eleştirdi. Ellerinde dövizler taşıyan eylemciler bir süre slogan attı.

Grup adına Melisa Akkuş’un okuduğu basın açıklamasında şunlar denildi: “2019 yılında çıkan bin 377 orman yangınında toplam 3 bin 192 hektar alan yandı. Avustralya yangın felaketi yaşamlarımıza vurulan en büyük darbelerden birisi daha oldu.

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Bu katliamın sorumluları bir koalanın can çekişerek yandığını, hayvanların çığlıklarını duymadılar çünkü kendileri tatilde bir yerde senaryolar hazırlıyorlardı. Avustralya da 8 milyon hektarlık orman alanının katledilmesinden dolayı insanların gereken oksijen ihtiyacının yarısı yandı. Yangın sonucunda 600 milyon olarak açıklansa da 1 milyarı aşkın hayvan hayatını kaybetti.”