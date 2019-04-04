Diken

Yaramazlara biraz batar!

Avustralya’daki mercan resifleri tehlike sinyalleri veriyor

Avustralya’da yapılan bir araştırmada, dünyanın en büyük mercan resif sistemi Büyük Set Resifi’ndeki yeni mercanların sayısının yüzde 89 oranında azaldığı ortaya konuldu.

Fotoğraf: tropicdays.com.au

Araştırma ekibinin başındaki James Cook Üniversitesi’nden Prof. Terry Hughes, küresel ısınmanın 2016 ve 2017’de neden olduğu ‘mercan ağarması’nı neden göstererek, “Ölü mercanların yavrusu olmaz” dedi. Hughs, aşırı sıcakların dünyanın resif sistemlerinin üçte ikisine zarar verdiğini anımsatarak, “Şimdi de yeni mercanların oluşmasını engelliyor. 1990’lardan beri yeni mercanların oluşumunda yüzde 89 düşüş var” dedi.

Reklam

Araştırma ekibindeki bir başka profesör Andrew Baird de mercan resiflerinin azalmasının yerkürenin ekolojik sistemi açısından son derece olumsuz bir durum olduğunun altını çizdi:“Yeni mercanlardaki azalmanın beklediğimizden fazla olduğunu gözlemledik. Neredeyse resiflerdeki yenileme sürecini yok edebilecek bir tablo var ortada. Tablo 5-10 yıl içinde olumlu yönde değişebilir ancak bunu için ağarma yaşanmaması gerekiyor. Bu da küresel ısınma verileri göze alındığında pek mümkün görünmüyor.”

Araştırma sonuçları ‘Nature’ adlı bilimsel dergide yayınlandı.

Mercan resiflerinin yok olması çok sayıda deniz canlısı yumurtalarını buraya bıraktığı için bu canlıların nesillerinin tükenmesine neden olabilir.

Reklam

SON HABERLER

Avrupalı gazeteci: Hükümet yanlısı medya artık AKP’nin bir organı gibi

ARTHUR DIDIER DEREN Yabancı basında sıklıkla Türkiye’deki gazeteciliğin umutsuz bir durumda olduğu belirtiliyor ve genelde analizler çarpıcı başlıklardan ve kaç gazetecinin tutuklandığının vurgulanmasından ibaret oluyor. Eğer Türkiye’deki gazeteciliğin eleştirilmesi gerekiyorsa, uzaktan ahkam kesmek durumun tam anlaşılmasına yardımcı olmaz. Peki sahada çalışan yabancı gazeteciler bu konuda ne düşünüyor?  Dünyanın farklı yerlerinden büyük basın kuruluşları için veya […]

Yıldırım: Herkes YSK’nın kararını beklemeli

AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul belediye başkanlığına seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu için, “Maden YSK’ya güveniyor o zaman vereceği sonucu beklemek zorundadır” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...