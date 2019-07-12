Avustralya’da, yerlilerin kutsal saydığı Uluru’da tırmanış yasağı öncesi kuyruk oluştu

Avustralya yerlilerinden Anangu kabilesinin kutsal saydığı Ayers Kayası ya da daha yaygın bilinen adıyla Uluru’ya tırmanmak isteyenler ekimde başlayacak yasak öncesinde bölgeye akın etti.

Fotoğraf: Twitter

Sosyal medyada görüntü paylaşan çok sayıda kişi, Uluru’ya tırmanmak için Everest’tekine benzer kuyruklar oluşturanların yerlileri hiçe saydığını savundu. Kabilenin tırmanılmasını istemediği için 2017’de alınan kararla uygulamaya konulacak yasak öncesinde giden turistlerin gürültü yapması ve çöp atmasının yerlileri çok rahatsız ettiği vurgulandı.

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Sally Rug adlı bir Twitter kullancısı, “Bu çok saygısız bir davranış. Avustralya Savaş Anıtı’na tırmanıldığını düşünün. Bir de üstüne çöp bırakıldığını” yazdı.

Anangu kabilesinden Sammy Wilson, 2017’de, “Burası bizim için kutsal bir yer, Disneyland gibi bir tema park veya oyu alanı değil” diyerek yasak kararı alınmasını isteyen isimler arasında yer almıştı.