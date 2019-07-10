Avustralya’da yerlilerin anayasada tanınmasına ilişkin referandum düzenlenecek

Avustralya’da, nüfusun yüzde 3.3’ünü oluşturan yerlilerin anayasada tanınmasına ilişkin referandum düzenlenecek.

Fotoğraf: DHA

Avustralya hükümeti, ülke siyasetinin önemli tartışma konularından biri olan, “Yerliler anayasada tanınsın mı tanınmasın mı” sorusunun yanıtını almak için üç yıl içinde referandum düzenleneceğini açıkladı.

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Ülkede kabineye giren ilk yerli olan, yerlilerden sorumlu bakan Ken Wyatt, referandum sonucunun olumlu çıkacağını umduğunu belirterek, “Referanduma gidilmesi bile önemli bir adım olacak” dedi.

65 bin yılı aşkın süredir Avustralya topraklarında yaşayan yerliler, tanınmanın yanısıra maruz kaldıları eşitsizliklerin de ortadan kaldırılmasını istiyor.