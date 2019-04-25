Avustralya’da yayınlanan bir gazete yanlışlıkla rakibinin sayfalarını bastı

Avustralya’nın en çok okunan bulvar gazetelerinden birinin bugünkü sayısında rakibi gazetenin iki sayfası yer aldı. Gazete yönetimi, okurları hayrete düşüren durumu ‘baskı hatası’ diye açıkladı.

Fotoğraf: Twitter

BBC’deki habere göre medya devi Rupert Murdoch’ın sahibi olduğu, sağ eğilimli Daily Telegraph yanlışlıkla liberal bir gazete olarak nitelendirilen Sydney Morning Herald’ın iki sayfasını bastı. Okurlardan özür dileyen Daily Telegraph yönetiminin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “İki gazete de Sidney’in batısındaki bir matbaada basılıyor. Basım aşamasında bir hata olmuş” dendi.

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Sydney Morning Herald cephesinden yanıt gecikmedi. Gazete çalışanlarından Kate McClymont, “Özür dilemenize gerek yok. Bizim gazetenin sayfalarını okumak okurlar için bir ödüldür” dedi.

Gazetedeki ‘konuk sayfalar’ okurlar için de espri konusu oldu. Bir okur, Twitter’da, “Bu nedenle birilerin işteki son günü olabilir mi?” yazarken, bir diğeri, “Aşırı ölçütte masraf kesintisine mi gittiniz? Aynı matbaayı paylaşırken şimdi de gazeteyi mi paylaşıyorsunuz?” yazdı.