Avustralya’da, ‘yarasa sandviç’ yiyen adamın yer aldığı reklam filmine inceleme

Avustralya’da, ‘yarasa sandviç’ yiyen bir adamın görüntülerinin yer aldığı reklamla ilgili inceleme başlatıldı.

Fotoğraf: BCF

Kampçılık ve balık tutma başta olmak üzere açık havada yapılan spor ve aktivilere yönelik giyim eşyası ve ekipman satan ‘Boating Camping Fishing’ (BCF) adlı firmanın reklamı YouTube’da 250 binden fazla kez izlendi.

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Bir adamın, Covid-19 salgınının yarasa yiyen bir kişi nedeniyle başladığı konusunda espri yaptığı reklam çoğu kişinin tepkisini çekti.

Corona virüsünün çıkış noktasının Çin’in Wuhan kentindeki bir canlı hayvan pazarı olduğu düşünülüyor. Virüsün yarasadan insana bulaştığı da iddia edildi. Ancak, nereden çıktığı ve nasıl yayıldığı konusunda henüz kesin kanıt yok.

Reklamla ilgili çok sayıda şikayet aldındığını duyuran kurulun sözcüsü, “İnceliyoruz” dedi.

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Firmanın sözcüsü ise, “Biz elbette salgının ciddiyetinin farkındayız. Reklam bu ciddiyet göz önüne alınarak çekildi” ifadelerini kullandı.

Bu, firmanın ilk tartışma yaratan reklamı değil. Kurul kayıtlarına göre 2016 ve 2018 yıllarında en çok şikayet edilen reklamlar BCF’nin reklamlarıydı.

Avustralya ve Çin arasındaki ilişkiler geçen yıl, on yılların en düşük seviyesine indi. Reklam filminin gerginliği artırabileceği düşünülüyor.

Avustralya, nisan ayında, corona virüsünün çıkış noktası ve yayılımı konusunda küresel inceleme yapılmasını desteklemişti.

Çin, bu ülkeye gidecek öğrencileri ve turistik ziyaret yapacakları ırkçılıkla karşılaşabilecekleri konusunda uyarmıştı. Kasım ayında da Avustralya şarabına yüzde 212 vergi koymuştu.