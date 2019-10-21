Avustralya’da tüm gazeteler, hükümet baskısına karşı ilk sayfalarını kararttı

Avustralya’da bugün basın ve ifade özgürlüğünün baskı altına alınmasına karşı tüm gazeteler ortak bir eylem gerçekleştirdi. Kapak sayfalarını karartan gazeteler, hayata geçen güvenlik yasalarının araştırmacı gazeteciliği tehdit ettiğini savunarak hükümeti protesto etti.

Sputnik’te yer alan habere göre Avustralya’a hükümetinin ‘ulusal güvenliği’ gerekçe göstererek basın özgürlüğüne kısıtlama getirmesinin ardından yapılan protestoya gazetelerin yanı sıra çok sayıda televizyon kanalı, radyo istasyonu ve internet siteleri destek verdi. Gazeteciler aynı zamanda basın kuruluşlarında yapılacak aramalar için gereken izne karşı yeni bir formül geliştirilmesi ve gazetecilere konuşan kaynakların korunmasına yönelik adımlar atılması adına çağrıda bulundu.

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Fotoğraflar: Twitter

Son iki yılda hayata geçirilen güvenlik yasalarının araştırmacı gazeteciliği tehdit ettiğini savunan medya, halkın bilme hakkının da ellerinden alındığını vurguladı.

Ülkenin medya kuruluşlarından News Corp Australia şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Michael Miller Twitter hesabından gazetelerin sansürlenmiş ilk sayfalarını paylaşarak “hükümet, gazetecilerin neyi bildirebileceğine dair ne zaman yeni bir kısıtlama getirse Avustralyalılar kendilerine şunu sormalı: Benden ne saklamaya çalışıyorlar?” dedi.

Başbakan Scott Morrison ise konu ile ilgili “Bu, beni de kapsıyor, herhangi bir gazeteciyi de, herkesi” dedi.