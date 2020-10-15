Avustralya’da ‘savaş suçları’nı haber yapan gazeteciye yönelik dava düşürüldü

Avustralyalı askerler tarafından işlendiği öne sürülen savaş suçları hakkında haber yapan Dan Oakes adlı gazeteciye açılan dava düşürüldü.
Geçen yıl polis, Oakes’un çalıştığı yayın kuruluşu Australian Broadcasting Corporation’ın (ABC) Sydney’daki ofisine baskın düzenleyip haberin ulusal güvenlik yasalarını ihlal ettiğini savunmuştu.
Oakes tarafından 2017 yılında Avustralya Yayın Kurumu (ABC) için yapılan haber, hükümet içinden gelen sızıntılara dayanıyordu.
Kamu çıkarları için gazetecilik
Avustralya Federal Polisi (AFP), federal savcıların Oakes davasında ‘makul mahkumiyet sebepleri’ olduğuna karar verdiğini, ancak ‘gazeteciliğin kamu çıkarı için yapılması’ nedeniyle suçlamaların takibinin yapılmamasını önerdiğini aktardı.
ABC, polisin davayı düşürme kararını memnuniyetle karşılamakla birlikte yasa değişikliği çağrısında bulundu.
Geçen yıl Avustralya, Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde iki sıra düşerek 177 ülke arasında 21’inci sırada yer aldı. Endeks, Avustralya’daki ‘sert yasalar’ın son yıllardaki araştırmacı gazeteciliği etkilediğine dikkat çekmişti.
Raporda, ”Avustralya’nın terörizm ve ulusal güvenlik yasaları, bu konuların haber yapılmasını neredeyse imkansız hale getiriyor” denmişti.