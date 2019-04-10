Avustralya’da paket serviste yeni dönem: İHA bahçeye bırakacak

Avustralya’da, insansız hava aracıyla (İHA) evlere paket servis yapılmaya başlandı. Bunun bir ilk olduğu açıklandı. Google’ın çatı şirketi Alphabet’e ait olan Wing adlı şirket beş yıl denemenin ardından yemek, kahve, ilaç gibi siparişleri sınırlı sayıda adrese ulaştırmak için izin aldı.

Fotoğraf: Wing

BBC’deki habere göre ilk aşamada başkent Canberra’daki 100 eve teslimat yapılacak. Küçük paketler müşterilerin bahçelerine bırakılacak. Evlere servis yapacak olan İHA’lar sadece gündüzleri uçabilecek; ana yollar üzerinde ya da kalabalık grupların bulunduğu alanların üzerinde uçmayacak.

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2014’ten beri deneme yaptıklarını belirten şirket yönetiminin açıklamasında, “Denemelerde olumlu sonuç aldık. Gelecekte daha fazla adrese dağıtım yapmayı planlıyoruz” dendi.

Avustralya Havacılık Kurumu, güvenlik verilerini ve çalışma planını inceledikten sonra bölge halkı ve uçaklar açısından risk oluşmadığı kanaatına vararak şirkete ticari uçuşlar için izin verdi.

Bölge halkı ise gürültüden rahatsız olduğunu, İHA’ların sesinin uzak mesafelerden bile duyulduğunu söyleyerek şikayetlerini dile getirdi.