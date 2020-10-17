Avustralya’da, muz posasına gizlenmiş, yarım ton kokain ele geçirildi: Üstüne koala resmi koymuşlar

Avusturalya Federal Polisi, cuma günü Sidney’de, muz posası paletlerinde saklanan ve üstünde koala resimleri bulunan 552 kilogram kokaini ele geçirdi.

Fotoğraf: Avusturalya Polisi

Sidneyli adam, Brezilya’dan gelen dondurulmuş meyve ürünlerinde sakladığı 248 milyon dolarlık (yaklaşık 2 milyar lira) kokain ile yakalanması üzerine ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

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Polis, 139 kutu muz posası nakliyatı yapan zanlıdan şüphelendi ve her kutuyu teker teker araması sonucu uyuşturucuları buldu.

Sidneyli adam, ticari bir miktarda, sınır denetimi olan uyuşturucu ithal etmeye teşebbüs etmek ve ticari miktarda, yasa dışı ithal edilen sınır denetimli uyuşturucu bulundurmakla suçlanıyor.

Her iki suç da Avusturalya’da ömür boyu hapis cezası gerektiriyor.

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Bununla beraber, lateks eldivenlerin içine sakladığı 117 kilogram metamfetaminle yakalanan 43 yaşındaki Sidneyli bir kadının olduğu başka bir uyuşturucu soruşturması da aynı gün yaşandı.